Турецкие военные изучают упавшие на западе страны беспилотники

МО Турции: специалисты изучают БПЛА, упавшие на западе страны
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Военные специалисты Турции изучают БПЛА, упавшие на западе страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое минобороны.

Отмечается, что беспилотники были обнаружены 19 и 20 декабря в турецких провинциях Коджаэли и Балыкесир. Также 15 декабря истребитель F-16 сбил беспилотник в турецком воздушном пространстве над Черным морем. Обломки последнего беспилотника пока не были обнаружены.

«Обнаруженные в Балыкесире и Коджаэли БПЛА изучают специалисты», — отметил представитель минобороны Турции Зеки Актюрк.

Он уточнил, что небольшие беспилотники, летящие низко, представляют собой угрозу нового поколения.

До этого сообщалось, что Турция приняла дополнительные меры против БПЛА, отклоняющихся от курса или теряющих управление, а также против угроз, которые могут исходить из-под воды. Министр обороны Яшар Гюлер подчеркнул, что интенсивное использование беспилотников Россией и Украиной представляет большую опасность для торговых судов и пассажирских самолетов в регионе.

Ранее Румыния атаковала морской дрон ВСУ в Черном море.

