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В Москве заявили, что готовы содействовать вступлению Минска в БРИКС

МИД: Россия готова содействовать вступлению Белоруссии в БРИКС

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James Oatway/Reuters

В МИД РФ заявили, что готовы содействовать принятию приоритетной заявки Белоруссии на вступление в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Об этом сообщает РИА Новости.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что решения в организации принимаются консенсусом. В МИД РФ добавили, что поддерживают стремление Минска укрепить отношения с БРИКС и готовы оказать в этом содействие.

«Все решения в БРИКС принимаются консенсусом, поэтому для возможного подключения к бриксовским механизмам необходимо заручиться согласием всех стран-участниц объединения», — пояснили в министерстве.

До этого наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность к экономическому партнерству со странами БРИКС.

В ходе беседы стороны договорились продолжить работу по стабилизации глобальной энергетики.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

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