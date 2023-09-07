В Москве заявили, что готовы содействовать вступлению Минска в БРИКС

В МИД РФ заявили, что готовы содействовать принятию приоритетной заявки Белоруссии на вступление в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Об этом сообщает РИА Новости.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что решения в организации принимаются консенсусом. В МИД РФ добавили, что поддерживают стремление Минска укрепить отношения с БРИКС и готовы оказать в этом содействие.

«Все решения в БРИКС принимаются консенсусом, поэтому для возможного подключения к бриксовским механизмам необходимо заручиться согласием всех стран-участниц объединения», — пояснили в министерстве.

До этого наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность к экономическому партнерству со странами БРИКС.

В ходе беседы стороны договорились продолжить работу по стабилизации глобальной энергетики.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.