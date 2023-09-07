Генсек ООН назвал восстановление зерновой сделки одной из главных целей организации

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш назвал восстановление черноморской зерновой сделки одной из важнейших задач ООН для обеспечения глобальной продовольственной безопасности, передает ТАСС.

По его словам, ООН предстоит сделать все возможное для устранения ряда ограничений, которые есть на сегодняшний день на уровне построения международной торговли, одной из главных целей в данном случае является восстановление зерновой сделки.

Гутерриш подчеркнул, что для возобновления этой сделки требуется создать систему взаимных гарантий для участвующих сторон.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагало содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, предполагавший обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

17 июля 2023 года сделка прекратила действие. Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия вернется к ней в случае снятия ограничений с ее сельскохозяйственного экспорта.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.