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На Украине появился новый глава Антимонопольного комитета

Верховная рада поддержала назначение Кириленко главой Антимонопольного комитета

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Efrem Lukatsky/AP

Верховная рада Украины приняла назначение Павла Кириленко главой Антимонопольного комитета страны. Об этом сообщается в Telegram-канале «Политика Страны».

«За» проголосовали 250 депутатов», — говорится в публикации.

5 сентября сообщалось, что главу военно-гражданской администрации подконтрольной киевским властям части Донецкой народной республики (ДНР) Павла Кириленко сняли с должности. Информация об этом была размещена на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Отмечалось, что Кириленко освободили от должности руководителя военно-гражданской администрации согласно поданному им заявлению.

До этого сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский внес в Верховную раду кандидатуру экс-руководителя Фонда госимущества Рустема Умерова на пост главы украинского министерства обороны вместо уволенного Алексея Резникова.

Утром 4 сентября Резников заявлял, что подал в Раду заявление об отставке. За его отставку проголосовали 16 человек, двое политиков от голосования воздержались.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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