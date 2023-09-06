Стало известно, когда состоится встреча Блинкена и Зеленского

Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве состоится вечером в среду, 6 сентября. Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на источник в офисе украинского лидера.

«Программа визита насыщенная, у Блинкена запланировано посещение Киевской области. Вечером — встреча с президентом», — говорится в сообщении.

6 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев. По данным СМИ, он будет находиться на Украине два дня, в это время он намерен обсудить ход украинского контрнаступления на фронте.

По данным телеканала CNN, который ссылается на высокопоставленного чиновника Госдепартамента, Блинкен, как ожидается, анонсирует новый пакет помощи для Украины на сумму более чем $1 млрд.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что госсекретарь США, находящийся с визитом в Киеве, может объявить о дополнительной финансовой помощи Украине. По его словам, это не изменит ход СВО.

Ранее в Госдепе высказались о возможном визите Блинкена в Киев.