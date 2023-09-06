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Нарышкин назвал США самым опасным и непримиримым оппонентом России

Нарышкин: США не были партнерами РФ, они самые опасные и непримиримые оппоненты

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин высказал мнение, что после распада Советского Союза в России безосновательно стали называть США партнером, в то время как эта страна и сейчас является самым опасным и непримиримым оппонентом российского государства.

По словам Нарышкина, после развала СССР Соединенные Штаты снова возглавили «ползучий поход» всех разношерстых «гиен» мира против России. Все прежние обещания были забыты, НАТО приблизилось к российским границам.

«Инициировались развал российской экономики, науки, вооруженных сил, культуры, отрыв и переформатирование ранее дружественных советских республик, дискредитировались российские политические институты, шла оголтелая русофобская пропаганда», — сказал Нарышкин в интервью российскому журналу «Национальная оборона».

По мнению директора СВР, России удалось выйти из этой «атаки» с честью, укрепить свои позиции, однако Соединенные Штаты до сих пор остаются ее самым опасным и непримиримым геополитическим оппонентом.

В августе Нарышкин заявлял, что власти США оторвались от остального мира.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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Отношения России и США
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