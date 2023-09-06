Блинкен может объявить о новом пакете помощи Киеву более чем на $1 млрд

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, как ожидается, анонсирует новый пакет помощи для Украины более чем на $1 млрд. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Госдепартамента.

«Ожидается, что Блинкен объявит о более чем $1 млрд нового финансирования для Украины», — отмечается в сообщении телеканала.

6 сентября Блинкен приехал в Киев с официальным визитом.

Киев регулярно посещают политики из западных стран. 23 августа в столицу Украины на празднование Дня Независимости страны прибыл президент Литвы Гитанас Науседа.

Днем ранее на Украину приехала президент Венгрии Каталин Новак, она в том числе посетила Закарпатье.

Ранее в Госдепе высказались о возможном визите Блинкена в Киев.