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Блинкен может объявить о новом пакете помощи Киеву более чем на $1 млрд

Блинкен может объявить о новом пакете помощи для Украины на сумму свыше $1 млрд

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Leah Millis/Pool/Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, как ожидается, анонсирует новый пакет помощи для Украины более чем на $1 млрд. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Госдепартамента.

«Ожидается, что Блинкен объявит о более чем $1 млрд нового финансирования для Украины», — отмечается в сообщении телеканала.

6 сентября Блинкен приехал в Киев с официальным визитом.

Киев регулярно посещают политики из западных стран. 23 августа в столицу Украины на празднование Дня Независимости страны прибыл президент Литвы Гитанас Науседа.

Днем ранее на Украину приехала президент Венгрии Каталин Новак, она в том числе посетила Закарпатье.

Ранее в Госдепе высказались о возможном визите Блинкена в Киев.

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