Захарова прокомментировала «прозрение» главы СНБО Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что в Киеве начали понимать, что Украина стала инструментом Запада в попытке вернуть неоколониализм.

Таким образом она прокомментировала заявления главы СНБО Украины Алексея Данилова, назвавшего нынешний конфликт чем-то большим, чем выяснение отношений между Россией и Украиной.

«Вот! Дошло, наконец, и до «избранных». Избранных стать инструментом. Дошло, что это никакой не российско-украинский конфликт, а глобальная попытка Запада вернуть мир в колониальную зависимость, сохранить подчиняемые им веками мировые ресурсы и насыщать себя не принадлежащими ему богатствами», — пишет Захарова.

Слова Данилова она назвала истерикой и посоветовала ему задуматься также над тем, насколько «все сложнее», чем он сам говорит.

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