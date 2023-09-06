Председатель парламента Крыма призвал Зеленского готовить Украину к новому делению

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов призвал украинского президента Владимира Зеленского забыть о полуострове и готовить Украину к дальнейшему административному делению. Об этом политик сказал в интервью РИА Новости.

По словам Константинова, Зеленский должен забыть в своем воспаленном мозгу о российском Крыме и избавить крымчан от своего безумия и наркотического бреда. Спикер крымского парламента посоветовал украинскому президенту начать готовиться к дальнейшему административному делению остатков подконтрольной ему территории бывшей Украины. По мнению Константинова, итогом такого деления станет уход ряда регионов из-под власти украинских нацистов.

Глава крымского парламента подчеркнул, что только возвращение исконных российских территорий в состав России может гарантировать им восстановление нормальной жизни, правопорядка и законности. Поэтому стоит начать подбирать возможные кандидатуры губернаторов Харькова, Екатеринослава, Николаева, Одессы. Константинов отметил, что, когда Россия вернется в эти регионы, то понадобится сформированный кадровый резерв.

Ранее сообщалось, что Зеленский 5 сентября подписал указ о внедрении изменений в территориальное устройство Крыма. Согласно закону, на полуострове планируют создать военные и военно-гражданские администрации на территориях территориальных общин.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.