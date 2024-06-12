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В ВСУ введут звание рекрута

Зеленский подписал закон о введении звания рекрута в ВСУ

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Brendan Smialowski/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении звания рекрута (воинское звание лиц рядового состава, кроме курсантов, которые приняты на службу по контракту) в ВСУ. Об этом сообщается на официальном сайте Верховной рады.

Под это звание подпадают лица, проходящие испытание при приеме на службу по контракту до момента принятия присяги, мобилизованные, на срок подготовки в учебных центрах, те, кто будет проходить базовую военную службу.

Планируется, что это звание вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

12 июня Владимир Зеленский, выступая в немецком бундестаге, заявил, что Киев никогда не пойдет на компромиссы с Россией.

В этот же день эксперт из Великобритании Александр Меркурис заявил, что Вашингтон посылает Киеву четкие сигналы о том, что дни Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака у власти сочтены. Аналитик считает, что одним из признаков охлаждения США к действующему руководству на Украине является отказ американского президента Джо Байдена отправиться на конференцию в Швейцарии, которую собираются провести украинские власти.

Ранее полковник США заявил о возвращении Россией статуса сверхдержавы.

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