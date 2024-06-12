Даня Милохин рассказал, чем планирует заняться в будущем

Блогер Даня Милохин поделился, что планирует отойти от занятий боксом в будущем. Вырезку со стрима тиктокера публикует Telegram-канал «Неопра, блин!».

«Через 10 лет я уже закончу с боксом и буду сниматься в фильмах, делать крутые треки на весь мир», — уверил Милохин.

Это уже не первый раз, когда Милохин признается в своем желании стать звездой мирового уровня. В ноябре 2023 года блогер рассказывал, что хочет быть Канье Уэстом или Трэвисом Скоттом, а не Егором Кридом. Он пояснил, что у российского певца нет такой популярности, как у зарубежных рэперов.

В конце мая сообщалось, что Милохин планирует прилететь в Москву летом нынешнего года. На одном из своих последних стримов тиктокер также завернулся в российский флаг и признался, что будет выходить с отечественным триколором перед каждым боем.

8 сентября 2023 года Милохин прилетал в Москву после долгого пребывания в Дубае. Позднее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать тиктокера в армию. 11 сентября Милохин улетел из России в Объединенные Арабские Эмираты.

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