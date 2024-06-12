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В польском погранпункте Тересполь на границе с Белоруссией открыли движение

На КПП Тересполь на границе Польши с Белоруссией возобновили движение

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Global Look Press

Польские пограничники восстановили движение через один из двух действующих контрольно-пропускных пунктов (КПП) Польши «Тересполь», сопредельный с белорусским КПП «Брест». Об этом сообщает пресс-служба государственный таможенный комитет (ГТК) Белоруссии в Telegram-канале.

Согласно информации таможни, автомобили не могли пересекать белорусско-польскую границу в обоих направлениях в течение 1,5 часа. Уточняется, что временная приостановка работы КПП была вызвана тем, что польские пограничники принудительно выгоняли со своей территории человека, у которого подошел к концу срок действия вида на жительство.

Незадолго до этого стало известно, что польские фермеры перекрыли еще один КПП на границе с Украиной. Отмечается, что на этот раз бастующие не пропускают с территории Украины грузовики на пропускном пункте «Медыка — Шегини».

Перед этим польские протестующие перекрыли въезд и выезд на КПП «Рава-Русская — Гребенное» на границе Польши и Украины, требуя сократить объем импорта украинского зерна.

Ранее в Польше возобновили блокаду границы для украинских фур.

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