Врач назвал половые инфекции, которые не нужно лечить

Обнаружение некоторых микробов в мазке из половых органов может не требовать никакого лечения. Об этом сообщает Aif.ru со ссылкой на доктора Александра Мясникова.

Кандидоз и гарднереллез — инфекции, которая могут передаваться половым путем, но бывают и при отсутствии половой жизни. Уреаплазма — часть нормальной влагалищной флоры у 60% женщин, отметил врач. В редких случаях она может приводить к выкидышам на ранних сроках или к уретриту у мужчин. Однако чаще всего уреаплазма не требует лечения и представляет часть здорового микробного сообщества тела человека.

Врач добавил, что проверяться на инфекции, передающиеся половым путем, надо регулярно. Многие из них (например, гонорея) могут протекать бессимптомно, при этом человек может заражать других. Хламидия — основная причина бесплодия и воспалительных заболеваний малого таза. Ее также важно вовремя выявлять и лечить.

До этого ученые выяснили, что заболеваемость гонореей у людей старше 55 лет выросла в пять раз.

Ранее были названы изменения гениталий, с которыми нужно обратиться к врачу.