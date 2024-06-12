Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минэкономразвития сообщили о росте турпотока иностранцев в Россию на 40%

Решетников: въездной турпоток в Россию за четыре месяца вырос на 40%

close
100%
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Туристический поток иностранцев в Россию в январе-апреле текущего года вырос на 40% в сравнении с таким же периодом 2023 года. Об этом журналистам сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в кулуарах российского туристического форума «Путешествуй!», передает ТАСС.

Он отметил, что механизмы стимулирования въездного турпотока в Россию созданы, они постоянно расширяются.

«Те, что уже созданы, работают, обладают большим потенциалом и обеспечивают рост въездного туризма. У нас по четырем месяцам рост на 40%», — сказал министр.

Глава Минэкономразвития подчеркнул, что с августа прошлого года Россию по электронным визам посетили 400 тыс. иностранцев.

«Работают механизмы групповых безвизовых поездок, в первую очередь Китай, Иран. Ведутся переговоры по Индии», — добавил Решетников.

До этого в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин заявил, что российское руководство намерено создать комфортные и доступные условия для путешествий внутри страны.

Ранее Минфин предложил развивать туризм за счет списанных бюджетных кредитов регионам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами