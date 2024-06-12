В Минэкономразвития сообщили о росте турпотока иностранцев в Россию на 40%

Туристический поток иностранцев в Россию в январе-апреле текущего года вырос на 40% в сравнении с таким же периодом 2023 года. Об этом журналистам сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в кулуарах российского туристического форума «Путешествуй!», передает ТАСС.

Он отметил, что механизмы стимулирования въездного турпотока в Россию созданы, они постоянно расширяются.

«Те, что уже созданы, работают, обладают большим потенциалом и обеспечивают рост въездного туризма. У нас по четырем месяцам рост на 40%», — сказал министр.

Глава Минэкономразвития подчеркнул, что с августа прошлого года Россию по электронным визам посетили 400 тыс. иностранцев.

«Работают механизмы групповых безвизовых поездок, в первую очередь Китай, Иран. Ведутся переговоры по Индии», — добавил Решетников.

До этого в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин заявил, что российское руководство намерено создать комфортные и доступные условия для путешествий внутри страны.

Ранее Минфин предложил развивать туризм за счет списанных бюджетных кредитов регионам.