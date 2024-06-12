Игрок «Зенита» будет болеть на Евро-2024 за Англию

Нападающий петербургского «Зенита» Иван Сергеев рассказал, что будет болеть на Евро-2024 за национальную сборную Англии, передает «РБ Спорт».

«Хочется, чтобы наконец Англия победила, чтобы Гарри Кейн выиграл трофей. А так фаворитами, я думаю, будут Франция, Англия, наверное, Германия. И кто-то из них троих выиграет», — сказал Сергеев.

Англичане сыграют на Евро в одной группе с Сербией, Данией и Словенией. Первую игру Англия проведет 16 июня с Сербией.

Действующим чемпионом Европы является Италия, которая обыграла Англию в финальном матче в серии пенальти.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее Килиан Мбаппе заявил, что хочет выиграть Евро-2024 в качестве капитана сборной Франции.