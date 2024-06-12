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В библиотеке Гамбурга нашли древнюю копию Евангелия от Фомы

Bild: в библиотеке Гамбурга нашли копию Евангелия от Фомы возрастом 1600 лет

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Universitatsbibliothek Hamburg

В библиотеке Гамбурга была обнаружена копия Евангелия от Фомы возрастом около 1600 лет. Об этом сообщает Telegram-канал «Bild на русском» со ссылкой на эксперта по папирусам доктора Лайоша Беркеса из Института христианства и античности при университете Гумбольдта в Берлине и его бельгийского коллегу.

По данным издания, папирус с инвентарным номером 1011 долгое время лежал в библиотеке, только недавно ученые смогли понять, что на нем написано.

«Фрагмент представляет необычайный интерес для исследователей. С одной стороны, потому что мы смогли датировать его IV-V веками, что делает его самой ранней из известных копий. Во-вторых, мы смогли получить новые сведения о передаче текста», — поделились ученые.

До сих пор первой греческой текстовой версией Евангелия от Фомы считались покрытые воском деревянные таблички, датируемые XI веком. Они были объединены в своеобразную тетрадь.

До этого британские ученые из Кембриджского университета выяснили, почему в Англии в начале эпохи Нового времени (XVI-XVII века) почти любая работающая женщина могла столкнуться с обвинениями в колдовстве.

Ранее историки нашли утерянное письмо малоизвестной сестры Уильяма Шекспира.

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