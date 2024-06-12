Иностранец попытался раздеть несовершеннолетнюю в лифте жилого дома в Подмосковье

В Подмосковье полицейские ищут иностранца, который зашел в лифт с 17-летней девушкой и попытался ее раздеть. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По предварительной информации ведомства, иностранный гражданин зашел в лифт за несовершеннолетней и стал к ней приставать. Затем он попытался раздеть девушку-подростка, однако той удалось вырваться и сбежать.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях. Следователи и оперативники устанавливают личность злоумышленника и работают над его поисками.

До этого в Чкаловском районе Екатеринбурга местные жители поймали мужчину, который приставал к десятилетней девочке на детской площадке. По словам очевидцев, злоумышленник пообещал ребенку деньги и трогал его.

Ранее родители девочки, пострадавшей от домогательств бизнесмена, разгромили его магазин.