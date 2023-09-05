Байден предложил нового координатора Госдепа по санкциям

Президент США Джо Байден предложил кандидатуру Эрика Вудхауса на должность координатора национальной санкционной политики. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает ТАСС.

Согласно сообщению, Вудхаус «номинирован на пост главы департамента по координации санкций в статусе посла».

Сейчас Вудхаус является заместителем помощника руководителя Госдепа США по вопросам, касающимся рестрикций, а также выделения средств на реагирование на различные угрозы. До этого он был советником заместителя министра финансов США.

30 августа Вудхаус заявлял, что американские власти продолжат усиливать и вводить новые санкции в отношении России из-за ее действий на Украине столько, сколько потребуется.

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан говорил о том, что американская администрация готова ввести новые ограничения в отношении властей Северной Кореи за якобы поставки вооружений России.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.