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Зеленский снял с должности руководителя администрации подконтрольной Киеву части ДНР

Зеленский уволил руководителя администрации подконтрольной Украине части ДНР

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Evgen Kotenko/Reuters

Глава военно-гражданской администрации подконтрольной Киеву части ДНР Павел Кириленко был снят с должности. Информация об этом была размещена на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

В указе, подписанном Зеленским, говорится, что Кириленко был освобожден от должности руководителя военно-гражданской администрации согласно поданному им заявлению.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду кандидатуру экс-руководителя Фонда госимущества Рустема Умерова на пост главы украинского министерства обороны вместо уволенного Алексея Резникова.

Утром 4 сентября Резников заявлял, что подал в Раду заявление об отставке. За его отставку проголосовали 16 человек, двое политиков от голосования воздержались.

3 сентября Зеленский объявил о решении уволить Резникова с поста министра обороны страны. Сам министр заявлял, что пока не знает о своем возможном назначении послом в Великобритании.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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