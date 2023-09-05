Зеленский снял с должности руководителя администрации подконтрольной Киеву части ДНР

Глава военно-гражданской администрации подконтрольной Киеву части ДНР Павел Кириленко был снят с должности. Информация об этом была размещена на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

В указе, подписанном Зеленским, говорится, что Кириленко был освобожден от должности руководителя военно-гражданской администрации согласно поданному им заявлению.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду кандидатуру экс-руководителя Фонда госимущества Рустема Умерова на пост главы украинского министерства обороны вместо уволенного Алексея Резникова.

Утром 4 сентября Резников заявлял, что подал в Раду заявление об отставке. За его отставку проголосовали 16 человек, двое политиков от голосования воздержались.

3 сентября Зеленский объявил о решении уволить Резникова с поста министра обороны страны. Сам министр заявлял, что пока не знает о своем возможном назначении послом в Великобритании.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.