В Белом доме рассказали о темах, которые Байден затронет на саммите G20

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на саммите G20 в Индии затронет тему последствий конфликта на Украине. Об этом заявил помощник главы американского государства по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

«Как и раньше, президент Байден призовет к справедливому и прочному миру, основанному на уважении международного права, принципах Устава ООН, территориальной целостности и суверенитета. Он вновь заявит, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — сказал он.

5 сентября Салливан заявлял, что американский лидер отправится на текущей неделе в Индию для участия в саммите G20, несмотря на обнаруженную у его жены Джилл коронавирусную инфекцию. Уточнялось, что у Байдена в ходе визита запланированы переговоры с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

Накануне Байден выразил разочарование возможным отсутствием председателя КНР Си Цзиньпина на предстоящем саммите G20, который состоится в этом месяце в Нью-Дели.

Также сообщалось, что Европейский союз может готовиться к тому, чтобы попытаться воспользоваться отсутствием Путина и Си Цзиньпина на будущем саммите G20 в Индии для налаживания контакта со странами «Глобального юга».

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.