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Путин обвинил Зеленского в прикрытии героизации нацизма

Путин назвал отвратительным, что Зеленский прикрывает героизацию нацизма

Президент России Владимир Путин назвал отвратительным, что украинский лидер Владимир Зеленский прикрывает героизацию нацизма на Украине. Об этом он сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Западные кураторы поставили во главе современной Украины человека — этнического еврея, с еврейскими корнями, с происхождением еврейским. И таким образом, на мой взгляд, они как бы прикрывают такую античеловеческую сущность, которая положена в фундамент, в основу современного украинского государства», — заявил глава российского государства.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время своего выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявлял, что на Украине с каждым днем укрепляется настоящая тоталитарная диктатура. По словам российского дипломата, на Украине героизация нацизма и «восхваление приспешников Гитлера» вошли в государственную политику.

До этого глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин говорил, что события Волынской резни, которым в этом году исполняется 80 лет, показали звериный облик украинского нацизма.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.

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