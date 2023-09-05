Германия намерена увеличить производство комплексов IRIS-T

Германская компания по производству оружия Diehl Defense планирует значительно нарастить производство систем IRIS-Т, чтобы удовлетворить растущий спрос из-за боевых действий на Украине. Об этом заявил программный директор предприятия Харальд Бушек, его слова приводит Reuters.

В тексте отмечается, что компания планирует создать как минимум восемь IRIS-T в 2025 году, до конца 2023 года будут построены от трех до четырех таких систем.

Бушек подчеркнул, что Diehl Defense утроило производство ракет в текущем году, а к 2024 году количество произведенных припасов увеличится еще вдвое. Таким образом ожидается, что к следующему году будет произведено до 500 ракет.

На сегодняшний день Германия поставила Украине два комплекса IRIS-T, где они в основном используются для обороны Киева, напоминает Reuters.

Ранее власти ФРГ разрешили с января по июнь 2023 года поставить Украине оружия на €1,65 млрд, благодаря чему Украина стала крупнейшим получателем оружия Германии в первом полугодии текущего года.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин не собирается поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружие дальнего действия, потому что его могут использовать для атак по российской территории. Киев официально запросил у ФРГ крылатые ракеты Taurus еще в конце весны.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили ЗРК IRIS-T в Херсонской области.