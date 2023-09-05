Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Германия намерена увеличить производство комплексов IRIS-T

Reuters: ФРГ планирует увеличить производство ЗРК IRIS-T

close
100%
Global Look Press

Германская компания по производству оружия Diehl Defense планирует значительно нарастить производство систем IRIS-Т, чтобы удовлетворить растущий спрос из-за боевых действий на Украине. Об этом заявил программный директор предприятия Харальд Бушек, его слова приводит Reuters.

В тексте отмечается, что компания планирует создать как минимум восемь IRIS-T в 2025 году, до конца 2023 года будут построены от трех до четырех таких систем.

Бушек подчеркнул, что Diehl Defense утроило производство ракет в текущем году, а к 2024 году количество произведенных припасов увеличится еще вдвое. Таким образом ожидается, что к следующему году будет произведено до 500 ракет.

На сегодняшний день Германия поставила Украине два комплекса IRIS-T, где они в основном используются для обороны Киева, напоминает Reuters.

Ранее власти ФРГ разрешили с января по июнь 2023 года поставить Украине оружия на €1,65 млрд, благодаря чему Украина стала крупнейшим получателем оружия Германии в первом полугодии текущего года.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин не собирается поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружие дальнего действия, потому что его могут использовать для атак по российской территории. Киев официально запросил у ФРГ крылатые ракеты Taurus еще в конце весны.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили ЗРК IRIS-T в Херсонской области.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях