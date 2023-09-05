В Кремле заявили об отсутствии договоренностей Путина и Си Цзиньпина не посещать G20

Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин не договаривались между собой о решении не лететь на саммит G20 в Нью-Дели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретарь российского лидера Дмитрия Пескова.

«Исходя из собственных графиков», — сказал он, отвечая на вопрос, координировались ли главы государств или каждая из сторон принимала это решение, исходя из собственных соображений.

5 сентября сообщалось, что Европейский союз может готовиться к тому, чтобы попытаться воспользоваться отсутствием Путина и Си Цзиньпина на будущем саммите G20 в Индии для налаживания контакта со странами «Глобального юга». Среди тех, кто должен принять участие во встречах, фигурируют глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель и канцлер Германии Олаф Шольц.

Накануне Песков заявлял, что решение об участии российского президента в каком-либо формате в саммите G20 пока что не было принято.

До этого стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров по поручению Путина возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Индии.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».