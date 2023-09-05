Президент и сейм Литвы поспорили об ограничениях для россиян

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что не может прийти к согласию с руководством парламента страны в вопросе, связанном с ограничениями в отношении россиян и белорусов, передает ТАСС. По его словам, он настаивает на введении равных норм для граждан России и Белоруссии.

«Мы разошлись во мнениях. Я согласен с тем, что настроения среди белорусского народа другие, чем в России, но диктатор [президент Белоруссии Александр Лукашенко] может использовать любого человека в своих черных целях», — отметил Науседа.

Как отмечает ТАСС, Сейм Литвы, напротив, настаивает на разных ограничениях для россиян и белорусов. В частности, гражданам России хотят запретить покупать недвижимость в республике и получать электронный статус резидента в республике. Эти нормы не затронули белорусов, с чем не согласен Науседа, поэтому он ветировал принятие ограничений в целом.

Ранее в Эстонии пообещали не высылать россиян по примеру Литвы и Латвии.