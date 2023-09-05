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Эрдоган заявил, что перспектив мира на Украине на горизонте не видно

Эрдоган: никаких перспектив по достижению мира на Украине не просматривается

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Kacper Pempel/Reuters

Конфликт на Украине продолжается уже полтора года, но на горизонте не видно перспектив для достижения мира. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращению из Сочи, передает РИА Новости.

«Позиция Турции <…> однозначна. С самого первого дня мы всегда выступали за мир, диалог и дипломатию», — отметил турецкий лидер.

Он напомнил, что Анкара прилагает большие усилия «для предотвращения дальнейшего кровопролития». По словам Эрдогана, турецкие власти «не подливали масла в огонь», а стремились добиться того, чтобы обе стороны встретились.

Он обратил внимание, что конфликт продолжается уже 1,5 года. По мнению президента, «в войне нет победителей, а в мире нет проигравших».

«Никаких перспектив для достижения мира на горизонте не просматривается», — резюмировал турецкий лидер.

4 сентября в Киеве заявили, что надеются на скорые переговоры президента Украины Владимира Зеленского и Эрдогана.

Ранее стало известно, что Анкара донесет до Запада детали переговоров Эрдогана и Путина по зерновой сделке.

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