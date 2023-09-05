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В Литве рассказали, что мешает поставкам оружия на Украину

Президент Литвы Науседа заявил, что коррупция на Украине мешает поставкам оружия

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Geert Vanden Wijngaert/AP

Ситуация с коррупцией на Украине влияет на поставки западной военной помощи, считает президент Литвы Гитанас Науседа. В интервью LRT он отметил, что речь идет о коррупционных скандалах внутри государства.

«Это очень важная причина. Поскольку те государства, которые оказывают поддержку Украине, являются демократическими государствами, значит, они должны учитывать настроения своего общества и мнение избирателей», — пояснил Науседа.

Он добавил, что западные избирателя видят, что происходит в государстве, которому оказывается поддержка. Науседа подчеркнул, что проблемы с коррупцией наносят серьезный удар по репутации страны.

Западные государства, в том числе США и Евросоюз, нарастили военную и финансовую помощь Украины в ответ на запуск российской военной спецоперации в конце февраля 2022 года. Только Вашингтон потратил на помощь Киеву миллиарды долларов, в апреле 2023 года объем только военной помощи достиг отметки в $35,4 млрд. При этом большинство американцев выступают против продолжения финансовой помощи Украине. Согласно августовскому опросу CNN, 51% граждан США убеждены, что страна уже оказала Киеву достаточную поддержку.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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