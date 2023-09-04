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Политолог объяснил, почему Зеленский решил избавиться от Коломойского

Политолог Минченко: Зеленский избавляется от покровителя в лице Коломойского

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Vladyslav Musiienko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский избавляется от покровителя в лице олигарха Игоря Коломойского. Об этом в эфире НСН заявил политолог Евгений Минченко, комментируя арест бизнесмена. По словам эксперта, нынешний украинский лидер идет по пути прежних глав государства, когда они, получив власть, избавлялись от тех, кто их к ней привел.

«Так было с Кучмой, так было с Ющенко, Януковичем и Порошенко. Сначала есть коалиция, в которой кандидат или технический персонаж, или один из крупных олигархов, далее он пытается стать главным олигархом страны. Но для этого надо «зачистить» тех, кто помог тебе прийти к власти. Вот, собственно, то, что сейчас Зеленский делает с Коломойским», — сказал Минченко.

Он добавил, что не видит радужных перспектив для Коломойского.

Следствие Украины предъявило Коломойскому обвинение в легализации имущества, полученного незаконным путем. 2 сентября Шевченковский суд Киева арестовал предпринимателя на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен (более 1,3 млрд российских рублей), но Коломойский отказался его вносить.

Ранее Зеленский уволил министра обороны Украины Алексея Резникова.

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