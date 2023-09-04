Глава фонда госимущества Украины подал в отставку

Глава фонда госимущества Украины Рустем Умеров подал в Верховную раду заявление об отставке, сообщает украинское издание Klymenko Time.

«Глава Фонда госимущества Рустем Умеров, вслед за министром обороны Резниковым, также подал в Раду заявление об отставке», — говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение освободить от занимаемой должности главу Минобороны Алексея Резникова 3 сентября.

По словам Зеленского, Министерство обороны Украины нуждается в новых подходах и других форматах, поэтому возглавить ведомство должен Рустем Умеров.

Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественник Заур Смирнов называл нового министра обороны Украины Рустема Умерова марионеткой спецслужб США. По словам Смирнова, Умеров никогда не имел отношения к армии.

Он учился в США и занимается бизнесом, пояснил Смирнов.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.