Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления используют трехстороннюю тактику c разминированием территорий, попытками разрушения логистики ВС РФ, а также ударами БПЛА по территории России. Об этом пишет Financial Times.

В тексте отмечается, что зачистка минных полей продвигается медленными темпами, в основном ночью, из-за сложностей с ликвидацией взрывных устройств.

Дальнобойная артиллерия и ракеты, поставляемые странами Запада, используются для разрушения российских логистических цепочек и ударов по центрам командования, пишет газета. По мнению собеседника FT, экс-министра обороны Украины Андрея Загороднюка, это «трудоемкий процесс», так как у ВСУ отсутствует господство в воздухе.

Также Киев предпринимает регулярные атаки беспилотниками по Крыму и другим территориям России, пытаясь создать ощущение равенства в силах ВСУ и ВС РФ, говорится в материале.

Ранее офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически не способно на сопротивление и будет завершено в конце сентября. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала 19FortyFive.

До этого в США рассказали о раздражении Запада из-за медленного контрнаступления ВСУ.

Ранее в ВСУ пожаловались на заявления Запада о контрнаступлении.