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В США «шокированы» уровнем поддержки Трампа, несмотря на юридические проблемы

Ведущий ABC Стефанопулос назвал уровень поддержки Трампа в США шокирующим

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Scott Morgan/Reuters

Корреспондент телеканала ABC Джордж Стефанопулос оказался шокирован результатами поддержки кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, несмотря на его проблемы с законом. Слова журналиста приводит Fox News.

«В каком-то смысле шокирует то, что, несмотря на весь багаж, который несет Дональд Трамп, сейчас он [идет вровень] с Джо Байденом», — сказал Стефанопулос.

С его точки зрения, «с каждым месяцем, с каждым новым обвинением Дональд Трамп укрепляет контроль над Республиканской партией».

До этого сообщалось, что за вероятных кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа готовы проголосовать по 46% опрошенных американцев. Об этом свидетельствует опрос газеты The Wall Street Journal.

При этом 8% респондентов не определились в своих предпочтениях. Опрос проводился 24–30 августа среди полутора тысяч зарегистрированных избирателей.

24 августа Трамп сдался властям в тюрьме округа Фултон в штате Джорджия. Политик прошел через формальную процедуру ареста по делу о выборах 2020 года. Это уже четвертое уголовное обвинение против республиканца. По подсчетам СМИ, политику суммарно грозит свыше 600 лет тюрьмы. Сам Трамп своей вины не признает, связывая все расследования с попытками правительства США во главе с президентом Джо Байденом помешать его возвращению в Белый дом. Что вменяют политику-республиканцу и чем это может обернуться — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали Трампа самым нелюбимым политиком страны.

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