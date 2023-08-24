В США назвали Трампа самым нелюбимым политиком страны

Американцы не желают участия в выборах бывшего президента США Дональда Трампа, считает кандидат в главы государства, республиканка Никки Хейли. В эфире Fox News она отметила, что Республиканская партия не может допустить провала на выборах 2024 года.

«Мы должны выиграть эти всеобщие выборы, и для того, чтобы сделать это, вы не можете сделать этого с кем-то, кто буквально самый нелюбимый политик во всей Америке», — отметила Хейли.

Она добавила, что три четверти американцев не хотят, чтобы Трамп снова баллотировался. Хейли подчеркнула, что большинство жителей США не желают видеть и переизбрание действующего президента Джо Байдена.

«В следующем году Трамп будет больше времени проводить в зале суда, чем заниматься своей предвыборной кампанией. Я работала в его администрации [на должности постпреда США при ООН], я горжусь этим фактом и считают его своим другом. Но мы не можем допустить победы Байдена», — заключила кандидат в президенты.

Ранее сообщалось, что большинству американцев больше нравится Зеленский, чем Байден и Трамп.