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Эрдоган предложит Путину посредничество Турции по Украине

Milliyet: Эрдоган заявит Путину о готовности посредничества по Украине

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Вячеслав Прокофьев/РИА «Новости»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с главой РФ Владимиром Путиным объявит о готовности Анкары выступить посредником по урегулированию вооруженного конфликта на Украине. Об этом сообщает газета Milliyet со ссылкой на источники.

По данным издания, турецкий лидер подчеркнет важность установления прочного мира и стабильности в регионе и заявит, что Турция готова взять на себя роль посредника и оказать необходимую поддержку, включая организацию прямых переговоров для обеспечения прочного мира между Москвой и Киевом.

Milliyet отмечает, что в кулуарах перед встречей президентов «есть надежда на возвращение России к «зерновой сделке».

Также ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что Эрдоган планирует обсудить с Путиным жизнеспособность зерновой сделки с новыми условиями ООН.

Переговоры между президентами России и Турции состоятся 4 сентября в Сочи.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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