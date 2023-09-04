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В Вашингтоне заявили о предстоящем голосовании в Конгрессе по началу импичмента Байдену

Конгрессвумен Тейлор Грин заявила о голосовании по началу импичмента Байдена

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Julia Nikhinson/Reuters

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила о предстоящем голосовании по запуску расследования в рамках процедуры импичмента президенту США Джо Байдену. Об этом сообщается на странице политика в социальной сети X (бывшей Twitter).

По словам Тейлор Грин, Палата представителей Конгресса США собирается голосовать об открытии расследования по импичменту.

Конгрессвумен считает, президенту США необходимо представить все коммуникации от его имени или его псевдонимов, все банковские выписки, источники дохода, журнал посетителей и детали встреч из его дома в Делавэре, а также названия рецептурных лекарств, которые маскируют «умственный упадок» главы государства.

Ранее бывший адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что шансы подвергнуться судебному преследованию за консервативные взгляды со стороны администрации нынешнего президента США Джо Байдена «чрезвычайно высоки».

Он отметил, что речь идет не только об экс-президенте США Дональде Трампе или других людях с «узнаваемым именем», но и о простых американцах. Джулиани подчеркнул, что необходимо бороться с развитием событий, когда у «американцев отбирают права».

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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