Президент ЮАР заявил, что доказательств перевозки оружия на российском судне нет

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса во время обращения к нации заявил, что, согласно результатам расследования, нет каких-либо доказательств перевозки оружия для РФ на российском судне Lady R, которое пришвартовывалось в ЮАР, передает РИА Новости.

«В ходе расследования комиссия не обнаружила никаких доказательств того, что какой-либо груз оружия был погружен для экспорта на судно Lady R, нет никаких доказательств в поддержку утверждения о том, что корабль перевозил из ЮАР оружие, предназначенное для России», — сказал глава государства.

По его словам, в ходе расследования комиссия совершила визит на базу ВМС ЮАР Саймонстаун и получила показания почти 50 человек. Во время работы комиссии было также изучено свыше 100 различных документов, указал южноафриканский лидер.

Также он заявил, что обвинения против Южно-Африканской Республики в поставке оружия Российской Федерации оказали разрушительное воздействие на валюту, экономику и положение ЮАР в мире.

В мае посол США в ЮАР Рубен Бригети заявил о том, что в начале декабря 2022 года на военно-морской базе Саймонстаун в Кейптауне пришвартовалось российское судно, на которое якобы грузили оружие и боеприпасы, а затем корабль направился в РФ.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса назначил независимую экспертную комиссию для расследования ситуации, создавшейся вокруг Lady R, которое находится под санкциями США.

В июне министр обороны и по делам ветеранов ЮАР Танди Модисе в национальном парламенте заявила, что российское судно Lady R в минувшем декабре не брало на свой борт на базе ВМС какое-либо оружие, оно доставило в Южно-Африканскую Республику партию для ВС ЮАР, заказанную еще в 2018 году.

Ранее в США обвиняли Китай в поставках оружия России.