Избирком Хакасии исключил депутата Сокола из кандидатов в главы республики

Избирательная комиссия Хакасии аннулировала регистрацию в качестве кандидата в главы республики депутата Государственной думы Сергея Сокола, выдвинутого партией «Единая Россия». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя избиркома Александра Чуманина.

«Приняли решение о признании аннулирования регистрации и исключения его из бюллетеней», — заявил Чуманин.

При этом он отметил, что Сокол остается лидером списка «Единой России» на выборах в Верховный совет Хакасии.

Депутата Сокола 31 августа экстренно госпитализировали в Москве с обострением после ранее перенесенного перитонита. По словам сенатора РФ Александра Жукова, парламентарий попал в реанимацию госпиталя им. А.А. Вишневского.

2 сентября попавший в реанимацию Сокол заявил, что по состоянию здоровья снимает свою кандидатуру на выборах главы Хакасии. Чуманин сообщал, что избирательная комиссия Республики Хакасия получила заявление Сокола о снятии его кандидатуры с выборов на пост главы региона.

Ранее социологи опубликовали результаты исследования о выборах в Хакасии.