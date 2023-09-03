Зеленский подтвердил, что еще два судна прошли через коридор в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что еще два судна прошли через временный коридор для торговых судов через Черное море. Об этом он написал в социальных сетях.

«Еще два судна успешно прошли через наш временный... черноморский коридор», — сообщил глава государства.

25 августа сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский вместе с командой своего офиса обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом риски по «зерновому коридору» в Черном море.

До этого стало известно, что Россия может вернуться к зерновой сделке лишь в случае практического выполнения всех обязательств. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

1 сентября сообщалось, что Анкара и ООН проинформированы о проекте альтернативы «зерновому коридору» через Дунай, турецкая сторона высказала в обсуждениях свои опасения и заявила о рисках в условиях продолжающегося конфликта.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.