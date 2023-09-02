Нобелевский фонд отозвал приглашение послу РФ на церемонию вручения премий

Нобелевский фонд отозвал приглашение послам из России, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения премий в Стокгольме. Об этом сообщили в заявлении на сайте организации.

В фонде сослались на необходимость учесть резкую реакцию Швеции, которая «полностью затмила» решение пригласить на вручение послов всех стран.

«Поэтому мы решили повторить прошлогоднее исключение из обычной практики, то есть не приглашать послов <…> на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме», — говорится в заявлении.

В фонде уточнили, что отозвали недавнее приглашение послам России, Белоруссии и Ирана.

Накануне в фонде пообещали, что послов всех стран, которые дипломатически представлены в Швеции и Норвегии, пригласят на церемонию вручения премии.

Осенью 2022 года Нобелевский фонд решил не приглашать посла Ирана в Швеции на вручение премии. В начале октября стало известно, что Нобелевскую премию мира присудили ликвидированному по решению суда российскому центру «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов), белорусскому активисту Алесю Беляцкому и Центру гражданских свобод Украины.

Ранее Анни Эрно из Франции получила Нобелевскую премию по литературе.