Польша «осторожно» относится к нарушению вертолетом границы Белоруссии

Власти Польши с «осторожностью» относятся к сообщениям о нарушении польским вертолетом Ми-24 белорусской границы и будут ее анализировать. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Павел Яблоньский, чьи слова приводит РИА Новости.

«Мы будем анализировать ситуацию, но с очень большой осторожностью», — сказал замминистра.

По его мнению, белорусские пограничные службы «являются прямым продолжением режима» президента Белоруссии Александра Лукашенко и могут быть ложными и иметь «политические цели», так как «относятся к Польше как к недружественному государству».

До этого польский военный вертолет Ми-24 на один километр нарушил границу с Белоруссией. Вслед за этим Минск потребовал от Польши разъяснений из-за нарушения государственной границы их вертолетом.

Ранее Минск усомнился в готовности Польши к демонтажу забора на границе.