США не видят угрозы в расширении БРИКС

Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге, что власти Соединенных Штатов не рассматривают расширение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в качестве угрозы и не считают объединение враждебной организацией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не рассматриваем БРИКС как антиамериканскую коалицию, или какую-то враждебную организацию», — сказал он, добавив, что расширение состава членов организации не рассматривается американской стороной как угроза.

До этого профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что принятие новых стран в состав БРИКС позволит государствам — участникам организации усилить свое влияние на глобальной арене, а также укрепит позиции ОПЕК+ на энергетическом рынке. Профессор подчеркнул, что члены объединения возьмут на себя лидерство при глобальном производстве стратегических минеральных ресурсов.

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.