Путин высказался о статье Саркози

Российский президент Владимир Путин заявил на открытом уроке «Разговор о важном», что согласен c выводами статьи экс-президента Франции Николя Саркози о будущем мировом развитии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я во многом с ним согласен, вот он говорит о том, что в ближайшие [годы], там к 2030 году, что ли, в Африке уже будет проживать 2,5 миллиарда человек, а в Европе — только 450 или 430 (миллионов), ну примерно так. А Азия? Там в Китае 1,5 миллиарда человек, в Индии 1,5 миллиарда человек, в Индонезии уже 300 миллионов», — сказал Путин.

Крым, где большая часть населения считает себя русскими, не может вернуться под контроль Украины, высказал мнение бывший французский президент Саркози. Однако для «утверждения настоящего положения вещей» политик предложил провести новый референдум под наблюдением международного сообщества на полуострове, а также на других территориях, которые Россия стала считать своими. Путин неоднократно заявлял, что вопрос с принадлежностью Крыма и новыми регионами закрыт. Зеленский намерен добиться возврата утраченных земель под контроль Украины. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».