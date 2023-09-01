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Путин рассказал о росте сотрудничества с азиатскими странами

Путин заявил, что товарооборот России со странами Азии значительно вырос

Президент России Владимир Путин заявил, что в последнее время товарооборот РФ со странами Азии значительно вырос. Соответствующее заявление он сделал во время открытого урока «Разговор о важном», передает РИА Новости.

Как указал российский лидер, РФ уже давно уделяет повышенное внимание развитию отношений с азиатскими государствами. По его словам, Россия делает это «естественным образом» и не в связи с сегодняшними событиями, поскольку с учетом темпов развития Азии и ее стран, «центр экономической, как это всегда бывает, а за ним и центр политической жизни, постепенно будет смещаться в эти регионы». Президент назвал это «абсолютно объективным неизбежным процессом».

«Это не значит, что мы должны предавать забвению все остальные векторы нашего взаимодействия сегодняшнего, но это вещь, на которую мы не можем не обращать внимания», — добавил он.

До этого стало известно, что Россия вышла на первое место по экспорту сырья для крабовых палочек в Азию.

Ранее Си Цзиньпин назвал Китай и Россию добрыми соседями и надежными партнерами.

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