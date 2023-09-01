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Лавров рассказал, в каких сферах Россия не будет сотрудничать с Западом

Лавров: РФ не будет сотрудничать с Западом в угрожающих ее безопасности сферах

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

РФ не будет сотрудничать с Западом в сферах, от которых зависит ее военно-политическая безопасность. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления в МГИМО по случаю начала учебного года, передает РИА Новости.

«Даже если вдруг по какому-то непонятному велению свыше Запад предложит нам вернуться к более-менее нормальным контактам, мы уже будем думать, стоит ли нам то делать, а если стоит, то в каких областях. Не будем идти на взаимодействие с Западом, от которых зависит наша безопасность во всех смыслах», — сказал он.

Кроме того, Лавров отметил, что у РФ есть определенные трудности, которые будут усугубляться, из-за санкций. При этом, министр подчеркнул, что российские власти делают все возможное, а усилия «дают позитивный результат».

1 сентября министр иностранных дел России заявлял, что специальная военная операция на Украине в значительной степени поспособствовала установлению принципов справедливости и многополярности в мире.

До этого глава МИД Германии Анналена Бербок призналась, что разочарована неэффективностью санкций в отношении России. По ее словам, введенные Западом рестрикции должны были иметь определенные экономические последствия, однако в реальности этого не произошло.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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