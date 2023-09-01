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В Польше назвали «элементом психологической войны» учения ОДКБ

Глава МВД Польши назвал элементом психологической войны учения ОДКБ

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил во время выступления на годовщине начала Второй мировой войны, что учения Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Боевое братство» являются «элементом психологической войны». Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня по ту сторону границы, в Белоруссии, проходят белорусско-российские учения вооруженных сил, в том числе у нашей границы. Это не случайно, что они начались 1 сентября. Это как раз тот элемент психологической войны», — сказал министр.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова к восстановлению добрых отношений с соседними странами из Евросоюза, но в ответ Минск обвиняют. Белорусский лидер также отметил, что представителям Польши направили приглашение на учения ОДКБ «Боевое братство — 2023» в качестве наблюдателей.

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.

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