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В Литве призвали не допустить прекращения огня на Украине

Глава МИД Литвы Ландсбергис: нельзя допустить прекращения огня на Украине

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Hannibal Hanschke/Global Look Press

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что прекращение огня на Украине якобы будет выгодно только России. В своем аккаунте в X (бывший Twitter) он отметил, что остановка конфликта станет победой Москвы на глазах у всего мира.

«Вы можете называть это «новой реальностью», если хотите, но эта новая реальность была бы ужасной, и мы не можем позволить этому случиться. Мы должны сделать выбор в пользу того, чтобы агрессор проиграл», — написал Ландсбергис.

Литва, как и большинство западных государств, выступает против компромиссов по Украине, призывая к продолжению военного конфликта до установления мира на условиях Киева. Вместо начала мирных переговоров в Вильнюсе требуют усиления военной поддержки украинской стороны и санкций против России. Кроме того, Литва требует четких гарантий по приему Украины в Североатлантический альянс.

Ранее в Киеве признали, что рано или поздно Россия и Украина сядут за стол переговоров.

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