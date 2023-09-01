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Свергнутый президент Нигера заразился малярией

Глава МИД Нигера Массуду: свергнутый президент Базум заразился малярией

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Xinhua/Global Look Press

Президент Нигера Мохамед Базум, свергнутый в результате путча, заболел малярией вместе с членами своей семьи, заявил глава МИД африканского государства Хассуми Массуду. В интервью El Pais он отметил, что мятежники все еще держат лидера страны в заключении в его доме.

«У них нет электричества. Нет холодильника, чтобы хранить продукты, и сейчас достаточно жарко. В Нигере сейчас больше 40 градусов. Очень много москитов и у них проблемы со сном. Они все заразились малярией из-за москитов», — пояснил Массуду.

Он добавил, что свергнутый президент Нигера находится в суровых условиях, но не теряет оптимизма. Массуду подчеркнул, что Базум продолжает «борьбу и сопротивление» путчистам.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Базум обратился за поддержкой к США на фоне отказа путчистов вернуть ему власть. В то же время страны ЭКОВАС (Экономическое сообщество западноафриканских государств — «Газета.Ru») выдвинули ультиматум мятежникам, пообещав начать военную интервенцию, если они не остановят переворот. При этом путчисты грозятся устранить президента в случае военного вторжения в республику.

Ранее лидер мятежников в Нигере заявил о готовности страны к войне.

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