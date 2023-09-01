В Нигере временно запретили деятельность международных организаций

Правительство Нигера, власть в котором после переворота перешла к военным, объявило о приостановке деятельности национальных неправительственных организаций (НПО), международных организаций и агентств Организации Объединенных Наций (ООН) в районах военных операций. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении Министерства внутренних дел Нигера подчеркнули, что проинформировали организации, которые находятся на территории страны, что в связи со сложившейся ситуацией в области безопасности их деятельность и передвижение в районных военных операций временно приостанавливается.

До этого председатель ЭКОВАС и президент Нигерии Бола Тинубу предложил мятежникам в Нигере переходный период сроком в девять месяцев.

26 августа глава штаба обороны Нигера приказал привести войска в состояние максимальной боеготовности.

26 июля президента Нигера Мохамеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.