В Британии назвали назначение Шаппса министром обороны «рискованным шагом»

Назначение Гранта Шаппса главой министерства обороны Великобритании во время крупномасштабного конфликта в Европе и серьезных проблем с финансированием вооруженных сил страны является рискованным шагом со стороны премьер-министра Риши Сунака. Об этом пишет Sky News.

Высокопоставленный собеседник телеканала в Уайтхолле считает, что Риши Сунак отдает предпочтение «внешнему виду, а не содержанию», назначая на одну из важных должностей в правительстве кандидата с сильными коммуникативными навыками, а не человека с соответствующим опытом работы в военной сфере.

«Это так удручающе», — сказал источник Sky News.

Другой собеседник отметил, что Шаппс «крепкий орешек, но не военный».

По мнению телеканала, в министерстве обороны вздохнут с облегчением из-за того, что на должность главы ведомства назначен человек с большим послужным списком в политике, а не менее опытный кандидат. Однако, сохраняется беспокойство из-за отсутствия у Шаппса знаний в военном деле и времени, чтобы войти в курс дел.

Главной задачей Шаппса на новой должности должен стать ответ Великобритании на украинский кризис, говорится в тексте.

Ранее Шаппс пообещал продолжить поддержку Украины на новой должности. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) вскоре после назначения главой военного ведомства.

До этого сообщалось, что Минобороны Британии потребовало увеличить военный бюджет на 20% в ближайшие годы, однако Минфин отказался повышать расходы на оборону из-за других приоритетных направлений, в том числе сферы здравоохранения.

Ранее в Британии усомнились в наличии у Шаппса знаний для должности министра обороны.