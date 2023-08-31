Путин проведет открытый урок в День знаний

Президент России Владимир Путин 1 сентября проведет открытый урок «Разговор о важном». Об этом сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

По информации пресс-службы, урок состоится в рамках платформы »Россия – страна возможностей». В уроке примут участие школьники, имеющие выдающиеся достижения в учебе.

«Первого сентября президент Путин проведет открытый урок «Разговор о важном», в котором примут участие 30 школьников, имеющих выдающиеся достижения в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов», — говорится в сообщении.

До этого Путин подписал закон об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду.

Привлекать к подобной деятельности учащихся будут с учетом их возрастных и психофизических особенностей.

Также в школах с 1 сентября 2024 года начнут изучать «Основы безопасности и защиты Родины».

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».