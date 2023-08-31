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Трамп заявил, что спас мир от ядерного Холокоста

Трамп заявил, что спас мир от ядерной войны, когда находился в Белом доме

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Sam Wolfe/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что во время пребывания в Белом доме ему удалось спасти мир от ядерной войны. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на записи речи политика во время дачи показаний генпрокурору штата Нью-Йорка Летиции Джеймс за закрытыми дверями.

«У вас случился бы ядерный Холокост, если бы я не разобрался с Северной Кореей. Думаю, что у вас была бы ядерная война, если бы меня не избрали», — цитирует бывшего американского лидера издание.

Кроме того, Трамп назвал свое пребывание в Белом доме «самой важной работой в мире, спасающей миллионы жизней».

До этого Дональд Трамп заявил, что нынешняя администрация во главе с Джо Байденом превращает Соединенные Штаты в банановую республику.

24 августа Трамп сдался властям в тюрьме округа Фултон в штате Джорджия. Бывший президент прошел через формальную процедуру ареста по делу о выборах 2020 года. Это четвертое уголовное обвинение против республиканца. По подсчетам средств массовой информации, политику суммарно грозит свыше 600 лет тюрьмы. Сам Трамп своей вины не признает, связывая все расследования с попытками правительства США во главе с Байденом помешать его возвращению в Белый дом. Что вменяют политику-республиканцу и чем это может обернуться — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп после ареста собрал почти $10 млн на предвыборную кампанию.

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