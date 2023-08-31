Кулеба прокомментировал предстоящую встречу Путина и Эрдогана

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на неформальной встрече глав МИД Европейского союза в испанском Толедо заявил, что предстоящая встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана является последним шансом вернуть РФ в зерновую сделку. Об этом сообщает РИА Новости.

Он считает, что сентябрь — это важное время «в плане зерновой сделки и формулы мира».

«Знаем, что будет встреча Путина и Эрдогана. Это едва ли не последний шанс, чтобы увидеть возвращение России в черноморскую зерновую сделку», — отметил Кулеба.

31 августа агентство ТАСС, ссылаясь на турецкий дипломатический источник, сообщало, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган должны провести встречу в Сочи 4 сентября.

До этого агентство сообщало, что российская и турецкая стороны могут подписать ряд соглашений по итогам предстоящих переговоров президентов двух стран в Сочи. По мнению собеседника ТАСС, подписание договоров может придать новый импульс развитию отношений между РФ и Турцией.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.